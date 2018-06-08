19:13 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четыре дня, - ГСЧС

Жителей Авдеевки, Ласточкиного и Орловки Ясиноватского района в случае необходимости обеспечат водой из резервуара вместимостью четыре тысячи кубометров, в котором питьевой воды хватит ориентировочно на четверо суток.

Запаса питьевой воды в Авдеевке хватит на четыре дня, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области (ГСЧС).

Отметим, что из-за остановки Донецкой фильтровальной станции без воды остались 22 тысячи жителей Авдеевки и полторы тысячи абонентов в Ласточкином и Орловке Ясиноватского района. Поэтому, в случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляется почасово из хранилищ резервуара емкостью 4000 куб. м, в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток.

При этом, спасатели рассказали, что в случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Украины в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. 


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