00:30 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196235:Polishuk

Во Львове образовалась огромная мусорная свалка

Во Львове на перегрузочной мусорной станции на улице Северной накопилось около 2,5 тысяч тонн отходов.

Во Львове образовалась огромная мусорная свалка

Неприятный запах распространяется на несколько километров вокруг и вызывает возмущение у местных жителей. Как сообщает местное издание Захид.net в четверг, 7 июня, ежедневно сюда приезжают более десяти мусоровозов компании АВЕ. В каждом из них до 12 тонн мусора из Львова и окрестностей.

Вместе с тем по данным издания, суточная норма отходов для Северной - 200 тонн. И сейчас лимит превышен, однако мусор, который накопился за несколько недель, до сих пор там, – говорится в сообщении.

Накопившийся мусор на улице Северной перевозчик обещал убрать до 1 июня. Но нп сегодняшний день чиновники из горсовета зафиксировали на станции примерно 2,5 тысячи тонн мусора. Теперь называется новая дата, когда должен быть убран мусор – 16 июня.

Напомним, компания АВЕ обслуживает треть Львова. Горы мусора на улице Северной руководитель предприятия называет "критической ситуацией". Сейчас он ищет новый полигон в области.

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе ЕБРР и другие доноры выделили 35 миллионов евро на рекультивацию львовской свалки в Грибовичах.


Поделиться
Читайте также:
 
Парубий на следующей неделе посетит Францию и Британию Нацбанк сократил прибыль на 9,1% В Харьковской области открыла новое месторождение газа Путин пригрозил "тяжелыми последствия для Украины" в случае попытки освободить Донбасс
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив