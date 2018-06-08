Во Львове образовалась огромная мусорная свалка

Неприятный запах распространяется на несколько километров вокруг и вызывает возмущение у местных жителей. Как сообщает местное издание Захид.net в четверг, 7 июня, ежедневно сюда приезжают более десяти мусоровозов компании АВЕ. В каждом из них до 12 тонн мусора из Львова и окрестностей.

Вместе с тем по данным издания, суточная норма отходов для Северной - 200 тонн. И сейчас лимит превышен, однако мусор, который накопился за несколько недель, до сих пор там, – говорится в сообщении.

Накопившийся мусор на улице Северной перевозчик обещал убрать до 1 июня. Но нп сегодняшний день чиновники из горсовета зафиксировали на станции примерно 2,5 тысячи тонн мусора. Теперь называется новая дата, когда должен быть убран мусор – 16 июня.

Напомним, компания АВЕ обслуживает треть Львова. Горы мусора на улице Северной руководитель предприятия называет "критической ситуацией". Сейчас он ищет новый полигон в области.

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе ЕБРР и другие доноры выделили 35 миллионов евро на рекультивацию львовской свалки в Грибовичах.