21:33 08.06.2018 | Общество | Новости
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В Косово террористы готовились совершить нападение на колонну войск НАТО

В Косово арестовали двух человек, которых подозревают в подготовке террористического акта против военнослужащих миротворческого корпуса НАТО. Об этом передает Reuters.

В Косово террористы готовились совершить нападение на колонну войск НАТО

Один из задержанных признался, что готовил две террористические атаки. Первый акт должен был пройти с помощью взрывчатых веществ и машины на военнослужащих KFOR, направленную на колонну солдат Альянса. Далее планировалось организовать атаку двух смертников в публичном месте в Бельгии и Франции.

Стоит отметить, что в Косово с 2000-года находятся около 4 500 солдат НАТО. Европейский союз и Организация Объединенных Наций также имеют дипломатические миссии в регионе. Косово стало "де-факто" признанной независимой республикой после свержения в Сербии диктаторского режима Милошевича, попытавшегося удержать область при помощи военной силы, что привело к войне на территории многих стран бывшей Югославии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность


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