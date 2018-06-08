В Косово террористы готовились совершить нападение на колонну войск НАТО

Один из задержанных признался, что готовил две террористические атаки. Первый акт должен был пройти с помощью взрывчатых веществ и машины на военнослужащих KFOR, направленную на колонну солдат Альянса. Далее планировалось организовать атаку двух смертников в публичном месте в Бельгии и Франции.

Стоит отметить, что в Косово с 2000-года находятся около 4 500 солдат НАТО. Европейский союз и Организация Объединенных Наций также имеют дипломатические миссии в регионе. Косово стало "де-факто" признанной независимой республикой после свержения в Сербии диктаторского режима Милошевича, попытавшегося удержать область при помощи военной силы, что привело к войне на территории многих стран бывшей Югославии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность.