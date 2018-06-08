05:02 08.06.2018 | Общество | Новости
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В австралийской пустыне нашли пропавшую на шесть суток туристку

Южнокорейская женщина отправилась в туристическое путешествие в одну из пустынь Австралии и пропала, сорвавшись с горы. Она была спасена спустя только шесть суток.

 

В австралийской пустыне нашли пропавшую на шесть суток туристку

Об этом сообщают местные СМИ.

Должностные лица заявили, что туристка сильно пострадала от обезвоживания и воздействия солнца, но в целом медики отмечают ее состояние, как удовлетворительное.

25-летнюю Джухи Хан перед исчезновением в последний раз замечали в супермаркете в городе Тулли в тропическом штате Квинсленд. Это было в четверг, 31 мая 2018 года, на прошлой неделе. Тогда она говорила с другом по мобильному телефону и заявила, что на следующий день намерена прогуляться на гору Тайсон в национальном парке.

По словам инспектора полиции Стива Керсли, девушка поднялась на вершину горы и сфотографировала пейзаж, после чего поскользнулась, сорвалась и потеряла сознание на несколько часов. Когда она пришла в себя, то смогла проползти и выбраться из колючих кустов.

Далее Хан застряла поблизости от каменистого водопада и осталась там ждать шесть дней, прежде чем была обнаружена спасателями. Ее друзья уведомили специальные органы о ее отсутствии только через пять дней, после чего сразу начался ее поиск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от села Вышков Ивано-Франковской области польский турист решил изучить местные горы и природу.


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