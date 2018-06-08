04:00 08.06.2018 | Общество | Новости
100196202:test

Сестра королевы Нидерландов была найдена мертвой в Аргентине

В Аргентине была обнаружена мертвой в собственном жилище в Буэнос-Айресе младшая сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета.

Сестра королевы Нидерландов была найдена мертвой в Аргентине

Об этом сообщает аргентинское издание La Naciоn.

Данные о смерти Соррегьеты подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов. Работники службы заявили, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, умерла в ночь на седьмое июня 2018 года. Предположительно, она совершила суицид.

В данный момент на месте инцидента работают правоохранители. До этого в СМИ поступала информация, что 33-летняя женщина, возможно, страдает от депрессии.

Соррегьета была крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы - Арианы. Нидерландская королева Максима родом из Аргентины. Она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед бракосочетанием с Виллемом-Александром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает необоснованно обвинять только Украину, что до катастрофы пассажирского лайнера MH17 летом 2014 года над Донбассом не было закрыто воздушное пространство.


Поделиться
Читайте также:
 
На Черном и Азовском море временно приостановлено движение судов Яценюк одобрил принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера - ВИДЕО В Киеве с Берестейского путепровода кусок бетона упал прямо на автомобиль – ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив