10:57 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о возможных сходах селевых потоков из-за ливней на Закарпатье

На Закарпатье в пятницу, 8 июня, возможно формирование значительного местного стока.

Синоптики предупреждают о возможных сходах селевых потоков из-за ливней на Закарпатье

На реках области также возможно повышение уровней воды и образование небольших локальных селевых потоков. Как сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям Украины, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сегодня на Закарпатье ожидаются связи ливневые дожди во второй половине дня.

В связи с чем возможны быстротечные повышения уровней воды на 0,3-1,0 метров, что может привести к образованию небольших локальных селевых потоков

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха удержится в пределах 7-12 градусов тепла. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.


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