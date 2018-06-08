Из-за голодовки жизнь Балуха находится под угрозой - СМИ

Соотвествующие заявиление она сделала в своем микроблоге в Twitter.

Как утверждает Беца, украинец продолжает голодовку в следственном изоляторе в аннексированном Крыму больше 80 дней. В частности, за это время он потерял 30 килограмм веса.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Его жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, уже потерял 30 кг веса. Отмечается, что уже 2,5 месяца Балух продолжает голодать, он потерял 30 килограммов веса.