10:39 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за голодовки жизнь Балуха находится под угрозой - СМИ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца рассказала, что жизнь украинского политического заключенного Владимира Балуха находится под угрозой. 

Из-за голодовки жизнь Балуха находится под угрозой - СМИ

Соотвествующие заявиление она сделала в своем микроблоге в Twitter.

Как утверждает Беца, украинец продолжает голодовку в следственном изоляторе в аннексированном Крыму больше 80 дней. В частности, за это время он потерял 30 килограмм веса.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Его жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, уже потерял 30 кг веса. Отмечается, что уже 2,5 месяца Балух продолжает голодать, он потерял 30 килограммов веса.


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