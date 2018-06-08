23:20 08.06.2018 | Политика | Новости
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Германия получила представительство в Совбезе ООН

Сегодня, 8 июня Германия была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Об этом передает DW.

Германия получила представительство в Совбезе ООН

Сообщается, что членство в международном органе получили также ЮАР, Доминиканская республика, Индонезия и Бельгия. Примечательно, что страна давно рассматривала перспективу членства в Совбезе от когорты стран Западной Европы, особенно после того, как Израиль отказался подавать свою заявку. 

Берлин уже шесть раз входил в Совет Безопасности в статусе непостоянного члена, в последний раз это было в 2011-2012 годах. Представительский статус "непостоянный" учитывает определенные ограничения для Германии, например, право вето. В большинстве случаев участие Берлина в Совбезе будет иметь больше консультационный, нежели верификационный характер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет Безопасности Организации объединенных наций осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины. Совбез призвал все стороны конфликта выполнять минские соглашения. 


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