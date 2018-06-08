08:43 08.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Facebook "случайно" обнародовал записи 14 млн пользователей

Всемирноизвестная социальная сеть Facebook по ошибке обнародовала личные данные 14 млн пользователей. Об этом информирует АР.

Facebook

Отмечается, что в компании неудачно протестировали новые функции сети, и это привело к публикации информации, вне зависимости от предыдущих настроек

Из-за ошибки пользователи публиковали информацию не для ограниченного круга лиц, которые были указаны в предыдущих настройках, а в открытом доступе "для всех". Таким образом, если пользователь не заметил предложенной по умолчанию настройки, его публикации становились доступны более широкому кругу лиц.

Известно, что ошибка была активной с 18 мая по 27 мая. Хотя компания заявила, что 22 мая она остановила действие ошибки, она не смогла до конца изменить все сообщения до первоначальных параметров конфиденциальности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.


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