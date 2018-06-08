16:30 08.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Пока Украина рассматривается, как транзитер газа", — Сапегин

Украина может стать самостоятельным экспортером газа. Об этом  заявил энергетический эксперт Сергей Сапегин в эфире ТК "Первый Деловой".

Эксклюзив:

"Есть интерес к украинским подземным газохранилищам с точки зрения хранения там природного газа европейских стран. Но сейчас ценообразование осуществляется на границе между Украиной и европейскими странами. То есть Украина рассматривается, как транзитер", — сказал С. Сапегин. 

Также он дополнил, что Украина владеет достаточными запасами газа и может полностью отказаться от его импорта. Однако, по его словам, для этого, в первую очередь, нужны инвестиции в отрасль. Когда Украина полноценно начнет добывать свой собственный газ и сколько он будет стоить? Об этом и другом смотрите в программе  "Бизнес" на ТК "Первый Деловой".


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