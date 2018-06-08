Эксклюзив: Новый экономический кризис – неизбежен, счет – пошёл на месяцы, — В. Стус

Прогнозист Владимир Стус эксклюзивно в эфире ТК "Первый деловой" заявил, что все понимают, что в макрофинансовом аспекте экономический цикл сейчас проходит пик. Дальше — неизбежно сползание.

"Новый экономический кризис – неизбежен, и счет – пошёл на месяцы. Поставьте себя на место Трампа и примите единоверное решение. С одной стороны вы должны повышать ставку ФРС, иначе раздувшиеся финансовые пузыри лопнут гораздо сильнее, чем в 2008 году. С другой стороны, вы ни в коем случае не должны повышать ставку, иначе частный и корпоративный сектор не выдержит увеличения долговой нагрузки и начнётся массовое каскадное банкротство. Оно будет на порядок выше волны банкротств 2008-2009 годов. Итак, по оценкам после последнего повышения ставки ФРС, которое состоялось 26 марта, примерно 20% американских корпораций и домохозяйств уже стоят на пороге дефолта. Понятно, что эта задачка не имеет решения", — считает эксперт. Завершается ли глобализация мировой экономики и какие позиции сохранит Украина – смотрите на сайте ТК "Первый Деловой", в программе Бизнес.