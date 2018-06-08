Бывший охранник Януковича раскрыл секрет переписки с Путиным

Об этом информируют украинские СМИ.

По словам охранника, писем было несколько, для министерства иностранных дел Российской Федерации, что на улице Банковой. При этом свидетель отметил, что послание было с пометкой "срочное".

Также Павленко сообщил, что в день отправки письма Янукович встречался с бывшим командующим Внутренних войск МВД Украины Станиславом Шуляком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судебный защитник бывшего главы Украины Виктора Януковича планирует инициировать запуск уголовного производства в сторону экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева. Адвокат утверждает, что он неправдиво преподносил данные в ООН по поводу ситуации в стране в 20-х числах февраля 2014 года.