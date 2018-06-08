Бывший охранник Януковича раскрыл секрет переписки с Путиным

Во время допроса в режиме видеоконференции в Оболонском районном суде, бывший охранник экс-президента Украины Виктора Януковича Владимир Павленко рассказал, что отправлял письмо на имя президента РФ с просьбой ввести войска в Украину.
Об этом информируют украинские СМИ.
По словам охранника, писем было несколько, для министерства иностранных дел Российской Федерации, что на улице Банковой. При этом свидетель отметил, что послание было с пометкой "срочное".
Также Павленко сообщил, что в день отправки письма Янукович встречался с бывшим командующим Внутренних войск МВД Украины Станиславом Шуляком.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судебный защитник бывшего главы Украины Виктора Януковича планирует инициировать запуск уголовного производства в сторону экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева. Адвокат утверждает, что он неправдиво преподносил данные в ООН по поводу ситуации в стране в 20-х числах февраля 2014 года.