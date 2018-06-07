12:15 07.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возвращение территорий Донбасса не будет военной операцией, - Аваков

Возвращение оккупированной Россией территории Донбасса не будет военной операцией.

Возвращение территорий Донбасса не будет военной операцией, - Аваков

Это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил. Об этом в четверг, 7 июня, во время девятого Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, эта операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный. При этом министр отметил, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии".

По мнению главы ведомства, необходимо принять законопроект, в рамках которого никакая амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто участвовал в грабежах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных, - подчеркнул Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июня секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.


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