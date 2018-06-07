Военные "ЛНР" незаконно задержали студента из-за украинского флага

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Студент родом из Луганской области. В 2017 году он с родителями прибыл на временно неподконтрольную территорию Луганска для решения имущественных проблем. В ходе пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенным местным населением поднял на флагштоке его прошлого школьного учреждения флаг Украины. В частности, люди нарисовали государственную символику на фасаде дома школы.

Парней задержали члены незаконных вооруженных формирований и против воли удерживали в помещении местной пенитенциарного учреждения. При этом украинских заключенных допрашивали участники так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним способы психологического и физического давления.

В следствие эффективной оперативной операции работники СБУ вывели незаконно задержанного парня на подконтрольную украинской власти местность и вернули в Винницу. По материалам Управления СБУ в Винницкой области началось уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории самопровозглашенной " Луганской народной республике" обстреляли пассажирский автобус.