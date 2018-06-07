16:54 07.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военные "ЛНР" незаконно задержали студента из-за украинского флага

Учащегося винницкого университета незаконно удерживали боевики самопровозглашенной "ЛНР" после того, как он подвесил около своей школы украинское знамя. Работники Службы безопасности Украины вернули пострадавшего домой.

Военные

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Студент родом из Луганской области. В 2017 году он с родителями прибыл на временно неподконтрольную территорию Луганска для решения имущественных проблем. В ходе пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенным местным населением поднял на флагштоке его прошлого школьного учреждения флаг Украины. В частности, люди нарисовали государственную символику на фасаде дома школы.

Парней задержали члены незаконных вооруженных формирований и против воли удерживали в помещении местной пенитенциарного учреждения. При этом украинских заключенных допрашивали участники так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним способы психологического и физического давления.

В следствие эффективной оперативной операции работники СБУ вывели незаконно задержанного парня на подконтрольную украинской власти местность и вернули в Винницу. По материалам Управления СБУ в Винницкой области началось уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории самопровозглашенной " Луганской народной республике" обстреляли пассажирский автобус.


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