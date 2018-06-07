11:59 07.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Никополе директор предприятия попался на взятке

В городе Никополе Днепропетровской области в четверг утром, 7 июня, полиция задержала директор родного из предприятий.

В Никополе директор предприятия попался на взятке

Чиновник попался на горячем во время получения 12 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, взяточник требовало от представителя судоходной компании взятку, мотивируя это тем, что только он имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и "поможет" решить вопрос относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.

Мужчина был задержан согласно соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в среду, 6 июня, полиция разоблачила прокурора-взяточника. Злоумышленник был задержан во время получения денег. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, накануне было установлено, что чиновник требовал от местного жителя за содействие в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Свои услуги злоумышленник оценил в восемь тысяч гривен.


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