В Никополе директор предприятия попался на взятке

Чиновник попался на горячем во время получения 12 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, взяточник требовало от представителя судоходной компании взятку, мотивируя это тем, что только он имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и "поможет" решить вопрос относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.

Мужчина был задержан согласно соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в среду, 6 июня, полиция разоблачила прокурора-взяточника. Злоумышленник был задержан во время получения денег. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, накануне было установлено, что чиновник требовал от местного жителя за содействие в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Свои услуги злоумышленник оценил в восемь тысяч гривен.