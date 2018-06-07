В Киеве вскоре пройдет Марш равенства

Об этом на брифинге заявила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

По ее словам, организаторы акции совместно с правоохранителями и городскими властями проведут перечень встреч по мерам безопасности в этот день.

Мероприятие планируют начать в 9:00 около Национальной оперы, а все остальные подробности маршрута сообщат позже.

В программе "КиевПрайд" пройдет политическая дискуссия, которая привлечет чиновников Европарламента и депутатов парламента. Целевой аудиторией прайд-недели выступят украинские и западные политики, привлечение их внимания к проблемам ЛГБТ, и соответственно члены этих меньшинств.

Программу запустят с прайд-кино, после чего продолжится прайд-неделя, а 12 июня текущего года будет продемонстрировано исследование о правах ЛГБТ. На 13 число запланирован запуск ПрайдХаус. 14 и 15 июня пройдет прайд-форум, на котором соберутся участники из европейского пространства.

Восьмого, девятого и десятого июня будут демонстрировать документальные ленты по темам идентичности, сексуальности, религиозных убеждений. В частности, пройдут выставки и арт-перфомансы. В 2018 году слоганом выступит фраза: "КиевПрайд" - "Страна свободных: будь собой".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суд Евросоюза от пятого июня текущего 2018 года вынес решение касательно гомосексуальных союзов, которые имеют право жить в любой стране ЕС, независимо от того, признает ли она однополые пары.