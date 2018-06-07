11:57 07.06.2018 | Общество | Новости
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В Голландии супермаркеты массово отказались от продажи сигарет

В голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами. Об этом сообщает издание Stuttgarter nachrichten.

В Голландии супермаркеты массово отказались от продажи сигарет

Отмечается, что сигаретные изделия могут исчезнуть с прилавков магазинов к 2022 году. Главной причиной этого являются постоянное падение продаж, которое делает нерентабельной торговлю этим товаром.

В компании пояснили, что тенденция в Нидерландах явно направлена на борьбу с курением.

Голландский государственный секретарь по вопросам здравоохранения Пол Блохуис рассказал о "фантастическом решении" ритейлера. Он надеется, что другие сети супермаркетов последуют примеру Lidl.

Сейчас правительство Нидерландов планирует распространить запрет на курение на террасах ресторанов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Флорида 38-летний мужчина скончался от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.  Как сообщили сотрудники ГСЧС, они прибыли на место проишествия из-за сигнала тревоги. Там в доме был обнаружен труп мужчины.


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