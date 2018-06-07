В четверг в Украине будет тепло и сухо

Синоптики прогнозируют прохладную и сухую погоду. Температура воздуха днем составит от 18 до 27 градусов, ночью в некоторых областях столбик термометра упадет до 6 градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве погода сегодня порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 8-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от 18 до 25 градусов со знаком плюс.

На севере страны в четверг сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-24 градусов.

В центре Украины синоптики сегодня также осадков не обещают. Ночью будет от 5 до 12 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 17-24 градуса.

На востоке страны также без осадков. Ночью будет от 5 до 10 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 17-24 градуса.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 16 теплых градусов, в Запорожской области от 7 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 22-27 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям. 7 июня часто гремят грозы. Особенно наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.