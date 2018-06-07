Стало известно, кто будет освобождать Донбасс

Об этом он сказал в ходе круглого стола на IX Национальном экспертном форуме.

По мнению чиновника, для осуществления такой операции не обязательно большое количество миротворцев, а достаточно будет двух тысяч полицейских.

Так, в ближайшее время есть шансы на то, что путинский режим будет вынужден уступить международному давлению, тогда Украина сможет вернуть свои оккупированные территории.

Согласно словам Авакова, что не все должны попасть под амнистию после освобождения оккупированных территорий. Он предложил определить это на законодательном уровне.

Глава МВД добавил, что нужны законы о коллаборантах и амнистии. Под последний должны попасть те люди, которые вынужденно работали в оккупационных структурах, оказавшись заложниками российской агрессии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", большинство местных жителей, проживающих на временно оккупированны российским агрессором территориях, хотят жить в Украине. Около 60% хотят остаться на родине.