01:30 07.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шварцнеггер проведал Ломаченко в больнице после операции на плече

Знаменитый американский актер и политический деятель 70-летний Арнольд Шварценеггер навестил медицинское учреждение, где находится чемпиона мира WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко.

Шварцнеггер проведал Ломаченко в больнице после операции на плече

Об этом свидетельствует Instagram украинского боксера.

Бывший губернатор Калифорнии, звезда бодибилдинга оказал уважение боксеру, поздравил с победой в последнем бою. Актер спросил, как боксер сумел одолеть Хорхе Линареса, несмотря на одержанную в начале поединка травму плеча.

Ломанченко в ответ пошутил, что ему удалось продолжать бой с травмированной рукой потому, что у него еще есть вторая рука. 

До этого с Ломаченко пообедал другой известный актер, сценарист, продюсер и кинорежиссер 71-летний Сильвестр Сталлоне. Ломаченко перенес операцию в Лос-Анджелесе, что не позволит ему провести следующий поединок 25 августа 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес попросил прощения за проигрыш от украинского боксера Василия Ломанченка.


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