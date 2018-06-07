Новый экипаж МКС запустили с Байконура

С первого и крупнейшего в мире космодрома Байконур в Казахстане три астронавта отправились на Международную космическую станцию шестого июня текущего 2018 года.
Об этом сообщает сайт NASA.
Корабль "Союз" намерен перевезти на Международную космическую станцию россиянина Сергея Прокопьева из "Роскосмоса", немца Александра Герста из Европейского космического агентства и американку Серену Онон-Ченселлор из NASA.
На сайте космодрома Байконур отметили, что старт пилотируемого корабля "Союз МС-09" запланирован на 14:12 по московскому времени с первой стартовой площадки "Гагаринский старт".
Корабль состыкуется с орбитальной лабораторией восьмого июня 2018 года. Миссия космонавтов будет длится на протяжении шести месяцев.
В данный момент на МКС, которая размещается в 400 километрах от Земли, пребывают трое астронавтов, включая двух американцев и одного русского. Они прибыли на станцию в марте текущего года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Международную космическую станцию (МКС) с целью реализации вкусовых анализов в июле 2018 года будут отправлены необычные продукты, среди которых плод дуриана и фиолетовый рис.