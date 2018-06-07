Новый экипаж МКС запустили с Байконура

Об этом сообщает сайт NASA.

Корабль "Союз" намерен перевезти на Международную космическую станцию россиянина Сергея Прокопьева из "Роскосмоса", немца Александра Герста из Европейского космического агентства и американку Серену Онон-Ченселлор из NASA.

На сайте космодрома Байконур отметили, что старт пилотируемого корабля "Союз МС-09" запланирован на 14:12 по московскому времени с первой стартовой площадки "Гагаринский старт".

Корабль состыкуется с орбитальной лабораторией восьмого июня 2018 года. Миссия космонавтов будет длится на протяжении шести месяцев.

В данный момент на МКС, которая размещается в 400 километрах от Земли, пребывают трое астронавтов, включая двух американцев и одного русского. Они прибыли на станцию ​​в марте текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Международную космическую станцию (МКС) с целью реализации вкусовых анализов в июле 2018 года будут отправлены необычные продукты, среди которых плод дуриана и фиолетовый рис.