Рыбалка вошел в тройку самых безответственных нардепов финкомитета ВРУ

Об этом свидетельствуют рейтинг slovoidilo.ua составлен изданием "Слово и Дело".

Согласно рейтингу, из 37 обещаний нардеп провалил 14, выполнив при этом всего 9. Еще 14 обещаний Рыбалки находятся в процессе выполнения.

Первое и второе место в списке самых безответственных представителей финкомитета ВРУ занимает Виктор Романюк и Денис Дзензерский соответственно.

При этом, самым ответственным представителем финкомитета ВРУ, согласно составленному рейтингу "Слово и Дело", является Руслан Демчак. Из 12 обещаний нардеп выполнил 9, не провалив при этом ни одного. Еще 3 обещания Демчака находятся в процессе выполнения.

Напомним, в прошлом году Рыбалка обогнал всех коллег по комитету в рейтинге популистов. Из 30 публично данных обещаний, Рыбалка выполнил всего 7.

Более того, Рыбалка вошел в ТОП-10 самых «непригодных» политиков из партии Ляшка с точки зрения выполнения своих публичных обещаний данных избирателям.

В целом, эксперты уверены, что Рыбалка уже изрядно подпортил репутацию Радикальной партии и вопрос его исключения – всего лишь дело времени. Не так давно сам Олег Валериевич призывал Рыбалку прекратить заниматься «кичем» и все таки начать «работать на благо родины».

Среди самых громких скандалов Рыбалки, которые больно бьют по имиджу Ляшка и всей партии в целом можно отметить следующие: торговля снэками на оккупированных территориях, ведения бизнеса в РФ, неуплата налогов со стороны его семейных компаний, слив денег украинских налогоплательщиков в оффшоры, а также роскошная жизнь не по средствам и летние отпуска в Сан-Тропе с девочками на яхте.

Источник: capital.ua