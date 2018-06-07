Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, - ГосЧС

По состоянию на шесть часов вечера в лесном массиве в зоне отчуждения завершено тушения возгорания. Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства к тушению пожара в Чернобыльской зоне было привлечено 25 единиц техники и 138 человек. Во время ликвидации пожара авиация спасателей осуществила 69 сбросов и выбросила 318 тонн воды.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня - в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, территория пожара в городе Чернобыль в Киевской области по состоянию на четыре часа дня сократилась до 0,4 гектара.