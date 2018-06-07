Из Украины запустят новый регулярный рейс в Турцию

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что все рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Стоимость перелета Киев – Измир будет стартовать с 58 долларов, с учетом всех налогов и сборов, Киев-Измир-Киев - со 115 долларов.

Стоит добавить, что ранее сообщалось об увеличении количества авиарейсов в Киев компании Lufthansa, а также об открытии лоукостером Wizz Air новых авиарейсов из Львова и Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из Киева в Торонто откроют первый прямой рейс МАУ. По информации МАУ, отныне каждую неделю будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.