Эксклюзив: Программа энергосбережения не заработает без ОСМД, - Т. Монтян

"Причина отмены тревиальна, - говорит адвокат Татьяна Монтян, — за полгода профильные министерства и ведомства не удосужились прописать подзаконные акты к данному закону. Да и, собственно, людей достаточно не проинформировали по ряду спорных вопросов: Закон предполагает в трехмесячный срок заключить договора жильцов с ОСББ. Тогда как людям никто не обьяснил, как технически это сделать и что это сделать крайне важно. Ведь в законе четко прописано, что за контроль состояния домов, а также поставки коммунресурсов ни государство, ни местные органы власти больше не отвечают. И заставить частные ЖЭКи заниматься подготовкой к тому же отопительному сезону - теперь некому. Местные органы власти потеряли рычаги влияния. Согласно закону, теперь всё - в руках собственников квартир. Поэтому так важно создать ОСМД, при чем реально действующее. Без такого невозможно будет эфективно провести программу энергосбережения", - сказала Т. Монтян.

Когда же отложенный закон вступит в силу, смотрите на сайте ТК "Первый Деловой", в проэкте Бизнес.