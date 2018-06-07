Эксклюзив: "Каждый третий украинец страдает психическими отклонениями", — А.Лах.

По его словам, в последние годы большинство украинцев стали остро нуждаться в психологической помощи. Среди самых распространенных – невротические и эмоциональные расстройства, депрессии, тревожные состояния, навязчивые мысли и действия, панические атаки, потеря работы и привычного социального статуса.

"Рост числа психических заболеваний это плата человечества за прогресс, закомфорт. Ведь самые счастливые страны мира отнюдь не самые развитые и богатые. Там люди живут проще. У них, в отличие от больших городов благополучных стран, где все спешат, все наэлектризованы, со стрессовым состоянием внутри, так вот у них нет этих, так называемых благ цивилизации. И Украина, до 2014 года была в середине рейтинга и ближе к тем, кто не ощущает на себе весь груз цивилизации. Но теперь все изменилось и в 2017 году Минсоцполитики Украины официально заявило о том, что мы заняли первое место в Европе по числу психических заболеваний и каждый третий украинец в той или иной степени страдает психическими отклонениями", — заявил А.Лах.