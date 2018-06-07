Александр Кольченко прекратил голодовку, — адвокат

По словам адвоката, такое решение он принял из-за того, что сильно ослаб. В частности, у заключенного упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу.

Также Лепехин отметил, что за время голодовки в Кольченко вес снизился до 54 кг. По медицинским показаниям Александра собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу. Кроме того, Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области.

Вообщем-то, за время голодовки Кольченко потерял 10 кг веса.

"Объявить голодовку Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности информации о своих шагах и позиции", — добавил адвокат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, уже потерял 30 кг веса.