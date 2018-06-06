Великобритания призвала России освободить четверых украинских политических, объявивших голодовку

Великобритания обеспокоена состоянием здоровья украинцев, которые объявили голодание в знак протеста против длительного лишения свободы украинских политических узников. Об этом говорится в заявлении Министерстве иностранных дел Великобритании, опубликованном в среду, 6 июня, на сайте посольства Великобритании в Украине.

По его словам, все тюремные приговоры, как и задержания многих других украинцев, отправленных в места лишения свободы властью России, выглядят политически мотивируемыми. Мы призываем Россию освободить их немедленно, - заявил министр иностранных дел Великобритании, добавив, что контроль РФ над Крымом продолжает быть незаконным и нелегитимным, а также является грубым нарушением многочисленных международных обязательств РФ.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

Как сообщал УРА-Информ, 16 мая Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.