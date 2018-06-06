В сфере украинского образования появится оббудсмен

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

С 1 января 2019 в Украине запланировано появление института образовательного омбудсмена. Он будет беречь права соискателей в сфере образования, а также педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников.

Для способствования работе образовательного омбудсмена будет действовать специальная служба в составе 15 человек. После получения жалобы о нарушении прав в области образования служба будет рассматривать не дольше, чем один месяц. По итогам этого рассмотрения образовательный омбудсмен должен принять решение об правдивости или неправдивости жалобы и предоставить письменный ответ о результатах ее анализа.

Образовательный омбудсмен будет должностным лицом, на которое Кабмином возлагается ответственность выполнения миссии по сохранению прав в сфере образования. Он будет назначаться на должность по представлению Минобразования сроком на пять лет. Пост сможет занять гражданин Украины, который не менее пяти лет проживает в государстве, имеет высшее образование и необходимый опыт работы в сфере образования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", счетная палата намерена седьмого июня текущего 2018 года передать материалы о растрате Минздравом финансов, выделенных на лечение больных онкологией за границей.