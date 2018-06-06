12:21 06.06.2018 | Общество | Новости
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В России перед ЧМ запустили интересный флешмоб - ФОТО

Перед предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России стартовал флешмоб Усы надежды. Целью акции является поддержка главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В России перед ЧМ запустили интересный флешмоб - ФОТО

Об этом сообщает издание RT.

Как отметили пользователи Instagram-страницы, главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка. Также всех жителей страны призывают отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды.

В акции уже приняли участие Михаил Боярский, Никита Михалков, Надежда Бабкина, Александ Друзь, а также многочисленные интернет-пользователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в социальных сетях вновь "гуляют" карикатуры в отношении президента России Владимира Путина к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году будет проводиться на территории РФ.


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