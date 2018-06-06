В Хмельницкой области полиция задержала прокурора - ФОТО

Злоумышленник был задержан во время получения денег. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, накануне было установлено, что чиновник требовал от местного жителя за содействие в решении вопроса о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Свои услуги злоумышленник оценил в восемь тысяч гривен.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.