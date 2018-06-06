В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за фейки в интернете

Об этом передает Interfax.by.

Как считает генпрокурор Беларуси Александр Конюк, в его государстве необходимо создать правовое поле ответственности. В частности, которое будет прежде всего касаться оскорблений и ложного контента, который будоражит общественное мнение.

"Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - добавил Конюк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", данные о продуманных вероятных терактах от имени "Исламского государства" в ходе финала Лиги Чемпионов в столице является фальсификацией российской пропаганды. Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook. Она призвала не распространять ложную информацию от иностранных таблоидов, которые были придуманы страной-агрессором.