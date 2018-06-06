Сущенко прислал очередной рисунок из российского заключения - ФОТО

Об этом сообщает его дочь Юлия Сущенко на странице в Facebook, прикрепив фото рисунка.

Она написала, что получила от отца шестнадцатый рисунок - пейзаж австралийского города Сидней. Она добавила, что можно назвать это символическим презентом его коллегам в День журналиста, которые могут поддержать пленника в этот праздник.

Отмечается, что при создании рисунка украинский журналист применял только бумагу, шариковую ручку, чай и карандаш.

Московский городской суд огласил приговор по заключению на 12 лет гражданину Украины Роману Сущенко 4 июня текущего 2018 года. Он не признает свою вину.

Его арестовали в Москве 30 сентября 2016 года, поскольку подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. В России уверены, что Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных возможное новое наступление боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Сущенко работал в информагентстве "Укринформ" с 2002 года, а с 2010 года стал собственным корреспондентом во Франции. Он писал о влиянии пропаганды РФ на Францию ​​и Европу и связи французских праворадикальных политиков с Кремлем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России, никогда не будет признан в Украине.