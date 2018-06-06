11:34 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196048:nastya

Суд начал рассмотрение дела Януковича о госизмене - ВИДЕО

Оболонский районный суд Киева сегодня, шестого июня, продолжил рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украны Виктора Януковича.

Суд начал рассмотрение дела Януковича о госизмене - ВИДЕО

Об это сообщает пресс-служба ГПУ на своем канале в YouTube.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании свои показания дадут свидетели защиты, а также суд определит даты прений сторон.

Стоит добавить, что бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший украинский президент Виктор Янукович требует, чтобы правоохранители Украины начали уголовное производство в связи с протиправной попыткой приставить к нему бесплатную сторону защиты в суде по делам государственной измены и убийства активистов на Майдане.


Поделиться
Читайте также:
 
В Москве подтвердили встречу в "нормандском" формате на уровне глав МИД в Берлине Австрия и Путин образовали "общество взаимных комплиментов" Профильный комитет вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Дунаева Из Украины в Канаду будет работать прямой авиарейс
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив