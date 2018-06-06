10:14 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечают День журналиста

Ежегодно шестого июня в Украине отмечают День журналиста. Это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации. Это праздник общенародный, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты нашей жизни.

Сегодня в Украине отмечают День журналиста

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразили слова поздравления на своих страницах в Facebook.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближения нашей победы", - написал Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о сложностях и рисках профессии.

"Вы первыми узнаете о трагических или счастливых историях людей и пропускаете их через себя. Вы стали проводниками между бурным миром событий и читателями и зрителями. С профессиональным праздником вас, люди сложной, но очень важной профессии!", - написал он.

Кстати, День сотрудников СМИ и ли же День журналиста празднуют в Украине уже 24 года. Начало этой традиции положил в 1994 году тогда первый президент Украины Леонид Кравчук. В частности, он подписал "Указ об установлении в Украине профессионального праздника средств массовой информации" - Дня журналиста.

Редакция "УРА-Информ" присоединяется к поздравлениям своих коллег в наш профессиональный праздник. Для Украины ваша профессия является выдающимся, ведь свобода, в которой работают журналисты, вполне отражает состояние соблюдения прав и свобод во всем обществе.


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