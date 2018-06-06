Сегодня в Украине отмечают День журналиста

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразили слова поздравления на своих страницах в Facebook.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближения нашей победы", - написал Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о сложностях и рисках профессии.

"Вы первыми узнаете о трагических или счастливых историях людей и пропускаете их через себя. Вы стали проводниками между бурным миром событий и читателями и зрителями. С профессиональным праздником вас, люди сложной, но очень важной профессии!", - написал он.

Кстати, День сотрудников СМИ и ли же День журналиста празднуют в Украине уже 24 года. Начало этой традиции положил в 1994 году тогда первый президент Украины Леонид Кравчук. В частности, он подписал "Указ об установлении в Украине профессионального праздника средств массовой информации" - Дня журналиста.

Редакция "УРА-Информ" присоединяется к поздравлениям своих коллег в наш профессиональный праздник. Для Украины ваша профессия является выдающимся, ведь свобода, в которой работают журналисты, вполне отражает состояние соблюдения прав и свобод во всем обществе.