Счетная палата передаст материалы в НАБУ насчет выделенных на лечение онкобольных средств

Об этом на заседании правительства сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По словам Пацкана, он направит материалы в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию при соответствующей подследственности.

Контрольное мероприятие касательно Минздрава осуществлялось прошлым составом Счетной палаты. Когда оканчивается процедура контрольного мероприятия, приглашается министерство, которое подтверждает или не подтверждает отчет.

Он подчеркнул, что в этом случае нет никаких зацепок по отчету со стороны Минздрава. Выделено приблизительно 0,5 млрд бюджетных средств, из который 286 млн грн - неэффективно использовали. При этом 24 млн грн применяли с нарушением законодательства, а еще 200 млн - не использовали вообще.

Касательно ситуации с Линчевским глава Счетной палаты добавил, что запись пятого июня 2018 года передали на запрос комиссии. Он уточнил, что аудиозапись всего заседания, в том числе и с выступлением господина Линчевского, направлена Ващенко для обработки. На расшифровку записи уйдет несколько дней, потому что там очень много материала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", массовое отравление в Черкассах, которое случилось на школьной линейке, могло произойти в результате разлива нефтепродуктов в соседней воинской части, как рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.