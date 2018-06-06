У сотрудников ГФС Житомирской области выявили крупные денежные суммы, - Генпрокурор

У руководства управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области проводиться мониторинг для определения фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды.
Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
Чиновник написал, что сегодня, шестого июня текущего 2018 года, проводиться процедура "чистки" в кабинетах руководства ГФС Житомирской области.
Генеральный прокурор также опубликовал соответствующий снимок с большим объемом аккуратно разложенных купюр на мебели в одном из кабинетов: столе, креслах, диване и полу. Деньги были в двух номиналах - 200 и 500 гривен.
В то же время, по последним данным официальной информации о следственных действий пока что не поступало.
Стоит отметить, что возглавляет Главное управления ГФС в Житомирской области Александр Лавров, которому помогают восемь заместителей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный прокурор Юрий Луценко в Брюсселе примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги".