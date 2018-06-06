20:59 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196115:Polishuk

Пожар в Чернобыле локализовали - ГосЧС

Пожар в Чернобыле Киевской области по состоянию на шесть часов вечера среду, 6 июня, локализован.

Пожар в Чернобыле локализовали - ГосЧС

На данный момент в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

К тушению пожара сейчас привлечено 35 единиц техники и 150 человек. При это из них от ГосЧС тут присутствует 22 единицы техники и 130 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 гектаров.


Поделиться
Читайте также:
 
В Лондоне горит отель Комитет Рады поддержал представление на отставку Данилюка Нацбанк на четверг ослабил курс гривны Кабмин утвердил план реализации Энергостратегии до 2035 года
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив