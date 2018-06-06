Пожар в Чернобыле локализовали - ГосЧС

На данный момент в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

К тушению пожара сейчас привлечено 35 единиц техники и 150 человек. При это из них от ГосЧС тут присутствует 22 единицы техники и 130 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 гектаров.