На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе - ФОТО

Ему было всего лишь 22 года. Марьян Корчак с позывным "Хитрый" служил добровольцем в отряде "Правого сектора".

Как сообщила на своей страничке в Facebook вдова журналиста Мирослава Гонгадзе, Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память, - написала она, добавив, что Марьян родился 6 сентября в 1995 году в поселке Шкло Львовской области.

В 2010-2015 годах учился в ВПУ №29 во Львове. Там он получил квалификацию техника-механика.

В 2016 году ушел добровольцем на фронт. Он был парамедиком первой отдельной штурмовой роты. 25 мая военный погиб в результате артиллерийского обстрела возле Зайцевого. Прощание с бойцом состоялось во Львове, - рассказала Мирослава Гонгадзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером, 4 июня, на хуторе Обирок Борзнянского района Черниговщины нашли застреленным режиссера и путешественника 36-летнего Леонида Кантера. Рядом с телом полиция обнаружила огнестрельное оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства.