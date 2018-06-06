12:17 06.06.2018 | Общество | Новости
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В России наказали учителя из-за грамот с гербом Украины

В учебном учреждении российского города Уссурийск, где учащемуся за успехи в учебе вручили грамоту с символикой Украины, преподавателю вынесли дисциплинарное взыскание. Грамоты заменили на награды с государственной символикой РФ.

В России наказали учителя из-за грамот с гербом Украины

Об этом сообщают местные СМИ.

В управлении образования и молодежной политики администрации УГО объяснили, что ошибка произошла по вине учителя начальных классов, которой не хватило трех бланков, чтобы наградить лучших школьников и их родителей. Женщина распечатала на фотобумаге картинки, которые нашла в сети Интернет, и не обратила внимание на подробности изображения.

Директор школы, когда ставил подпись под грамотами для всех учеников в числе 150 экземпляров, тоже не заметила этих элементов. Родителям принесены извинения. Учителю школы №30 в Уссурийске вынесено дисциплинарное наказание. Данный инцидент будет рассмотрен на педагогическом совете школы.

Управлением образования и молодежной политики будет осуществлено совещание глав образовательных учреждений по избеганию подобных ситуаций в дальнейшем. Также планируют коснуться вопроса ответственности за руководство образовательной, научной, воспитательной работой в образовательных учреждениях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в медицинские учреждения города Черкассы уже госпитализирован 51 школьник и два  учителя.


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