В России наказали учителя из-за грамот с гербом Украины

Об этом сообщают местные СМИ.

В управлении образования и молодежной политики администрации УГО объяснили, что ошибка произошла по вине учителя начальных классов, которой не хватило трех бланков, чтобы наградить лучших школьников и их родителей. Женщина распечатала на фотобумаге картинки, которые нашла в сети Интернет, и не обратила внимание на подробности изображения.

Директор школы, когда ставил подпись под грамотами для всех учеников в числе 150 экземпляров, тоже не заметила этих элементов. Родителям принесены извинения. Учителю школы №30 в Уссурийске вынесено дисциплинарное наказание. Данный инцидент будет рассмотрен на педагогическом совете школы.

Управлением образования и молодежной политики будет осуществлено совещание глав образовательных учреждений по избеганию подобных ситуаций в дальнейшем. Также планируют коснуться вопроса ответственности за руководство образовательной, научной, воспитательной работой в образовательных учреждениях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в медицинские учреждения города Черкассы уже госпитализирован 51 школьник и два учителя.