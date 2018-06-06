11:17 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Украины в Канаду будет работать прямой авиарейс

Сегодня, шестого мая, из Киева в Торонто откроют первый прямой рейс МАУ. Он должен вылететь из Борисполя в 11:20 и прибыть в международный аэропорт Pearson в Торонто в 14:35.

Из Украины в Канаду будет работать прямой авиарейс

В Канаде самолет будет встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук, передает пресс-служба компании.

Кроме того, в аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины. Ожидается, что первым рейсом МАУ в Торонто прилетят президент МАУ Юрий Мирошников, а также группа представителей украинских туристических компаний.

По информации МАУ, отныне каждую неделю будет осуществляться три рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и два - в зимний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в авиакомпании Ryanair подтвердили, что действительно собираются начать полеты из Украины осенью 2018 года. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов.


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