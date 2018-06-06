День журналиста: история праздника

25 мая 1994 года в столице первый избранный народом президент Украины Леонид Кравчук утвердил Указ № 251/94, который предписывал ввести в республике новый "профессиональный праздник работников средств массовой информации - День журналиста".

День журналиста не считается в Украине выходным днем. Первоначально торжественной датой хотели определить 15 мая. Именно в этот день в 1848 году в Галичине увидела свет первая украиноязычная газета "Зоря Галицька".

В 2005 году третий лидер страны, Виктор Ющенко, в своем поздравительном обращении, приуроченном к Дню журналиста, заявил, что Украине нужны новые стандарты журналистики, цивилизованное медиапространство, в котором было бы представлено все разнообразие идей и мыслей. По его мнению, нужно постепенно лишаться политической ограниченности, а новое измерение должны приобрести взаимоотношения государства и прессы.

Журналистов часто называют деятелями "четвертой власти", а украинские власти отмечали весомость и вклад СМИ в развитие государства. На День журналиста часто проводятся различные правительственные и негосударственные действия, где работникам профессии вручают награды и премии за вклад в развитие СМИ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", это праздник общенародный, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты нашей жизни.