Эксклюзив: Внедрение зеленых технологий облегчает привлечение инвесторов, — Л.Циганок

По её словам, модернизации экологического законодательства мешает, во-первых, недостаточность инструментария для их введения, а во-вторых, это нежеланиеукраинского бизнеса уступить свою экономику в пользу экологии. Поэтому надо работать с топ-менеджментом бизнеса, с главными экологами предприятий и предоставлять им всю необходимую информацию по решению экологических проблем в производстве.

"Сейчас наше сознательное население совершенно не такое, каким было 10 лет назад. Общественность активно следит за действиями любого предприятия, особенно крупного, за выполнением ими экологических задач и законов. И эта социальная ответственность стимулирует предприятия на внедрение экологических технологий и ответственности. И сегодня уже появилось очень большое количество украинских предприятий, которые изменили свое отношение к экологии, создав корпоративную социальную ответственность и популяризируя свой успешный опыт на всю Украину. Кроме того, внедрение зеленых технологий и зеленой трансформации производства облегчают привлечение международных инвесторов на такие предприятия", — отметила Л.Цимбалюк.