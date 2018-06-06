13:57 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дебаты по делу Януковича назначены на 30-31 июля

Оболонский районный суд города Киева в среду, 6 июня, назначил судебные дебаты в деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Дебаты по делу Януковича назначены на 30-31 июля

Дебаты назначены на 30 и 31 июля. Как пояснил председательствующий судья Владислав Девятко, завершая сегодняшнее заседание, суд определяет окончательную дату судебных дебатов.

Это будет 30 и 31 июля 2018 года. Если мы не успеем провести дебаты за эти дни, то резервная дата - это 1 августа. Если адвокаты не явятся, то суд на 30 июля разъяснит Виктору Януковичу, что в случае неявки суд будет ставить вопрос о привлечении защитника из центра вторичной правовой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.


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