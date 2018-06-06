Дебаты по делу Януковича назначены на 30-31 июля

Дебаты назначены на 30 и 31 июля. Как пояснил председательствующий судья Владислав Девятко, завершая сегодняшнее заседание, суд определяет окончательную дату судебных дебатов.

Это будет 30 и 31 июля 2018 года. Если мы не успеем провести дебаты за эти дни, то резервная дата - это 1 августа. Если адвокаты не явятся, то суд на 30 июля разъяснит Виктору Януковичу, что в случае неявки суд будет ставить вопрос о привлечении защитника из центра вторичной правовой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.