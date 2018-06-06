Бывшему подопечному Кличко грозит 40 лет заключения

Об этом сообщает vRinge.

Этому поединку так и не суждено было состояться, потому что Хурцидзе был задержан в ходе совместного рейда правоохранителей Нью-Йорка, оперативников ФБР и Службы внешней разведки. Они арестовали фигурантов по делу о русской мафии, члены которой замешаны в заказных убийствах, грабежах, рэкете, вымогательстве, наркоторговле, торговле оружием, кражах на грузоперевозках, мошенничестве и других преступлениях. В общем, тогда были арестованы 33 человека.

На судебном заседании по делу Автандила, пребывающего в тюремном заключении с момента задержания, принимают решение о его приговоре. Если вина 39-летнего боксера будет доказана, ему могут присудить до 40 лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоиспеченный чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко получил разрыв связки суставной сумки плеча в победном бою против боксера Хорхе Линареса, и теперь ему будет сделана артроскопия.