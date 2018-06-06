Боевики во вторник 31 раз открывали огонь на Донбассе, ранены трое военных

При этом 11 раз противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска применяли запрещенные минского договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено, четверо ранены. Вчера также боевики активизировали усилия в разведке с применением беспилотников. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Напомним, боевики продолжают обстреливать позиции украинских сил по всей линии разграничения. За прошедшие сутки понедельник, 4 июня, противник 30 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом десять раз российские войска применяли тяжелое вооружение.