08:59 06.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики во вторник 31 раз открывали огонь на Донбассе, ранены трое военных

За прошедшие сутки вторник, 5 июня, боевики 31 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе.

Боевики во вторник 31 раз открывали огонь на Донбассе, ранены трое военных

При этом 11 раз противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска применяли запрещенные минского договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено, четверо ранены. Вчера также боевики активизировали усилия в разведке с применением беспилотников. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Напомним, боевики продолжают обстреливать позиции украинских сил по всей линии разграничения. За прошедшие сутки понедельник, 4 июня, противник 30 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом десять раз российские войска применяли тяжелое вооружение.


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