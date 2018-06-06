Актеру Вин Дизелю причислили почетную степень доктора наук

Об этом сообщает 13 Wham ABC.

Минуло уже 30 лет с тех пор, как знаменитость из фильма "Форсаж" Вин Дизель бросил обучение из-за актерской карьеры. Спустя годы он все же решил возвратиться к учебе, и вот на днях мужчина получил почетную степень доктора наук в университете Hunter.

Во время награждения новой степенью актер проговорил трогательную и зазывающую речь, в которой советовал не бояться начинать заново. По его мнению, можно все преодолеть и повлиять на окружающий мир. Он утверждает, что можно прийти в Голливуд и изменить его лицо, если вы готовы трудиться и прилагать усилия.

В частности, актер вспомнил, каким был в студенческие годы. Как отметил Дизель, за время обучения он получил колоссальный опыт, в молодости он работал вышибалой и был студентом с самым необычным телом на планете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", датский актер "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау заявил, что знаменитостям из сериала раздали самоуничтожающиеся сценарии к конечному сезону.