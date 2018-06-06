​Стало известно, кто из украинцев попал в свежий рейтинг миллиардеров Forbes

Отмечается, что среди украинцев наибогатейшим оказался – владелец группы СКМ Ринат Ахметов.

Миллиардер, чьи активы Bloomberg оценило в 6,01 млрд долларов, занял 282 строчку рейтинга. По оценкам агентства, за год Ахметов увеличил свое состояние на 1,3 млрд долларов.

Стоит добавить, что других украинцев среди 500 богатейших людей планеты нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", родственники и сотрудники спасательной команды после 7 дней поиска решили констатировать смерть директора концерна Tengelmann Карла-Эривана Хауба.

Сообщается, что операции по поиску пропавшего богача проводили сотрудники спасательных служб как со стороны Австрии и Германии, так и Франции и Швейцарии.