Во время гонки могли погибнуть люди, - гонщик этапа DTM

Об этом сообщает Motorsport.

После начала гонки почти сразу пошел дождь, и гонщики были вынуждены ехать за дождевой резиной. Партнер Паффетта по Mercedes Лукас Ауэр стал первым из гонщиков штутгартской марки, кто проехал боксы, но не смог остановиться на месте для проведения пит-стопа. Он влетел в дверной проем боксов и травмировал маршалов гонки. Еще пять гонщиков тоже заехали на пит-стоп. Уже после третьей аналогичной аварии, которая произошла с участием BMW Бруно Спенглера, гонка была остановлена ​​красными флагами.

После гонки Паффетт раскритиковал решение вывесить красные флаги только после трех инцидентов, и отметил, что столкновение Мортара с оборудованием пит-лейн могло привести к убийству людей.

По его мнению, гонка должна была быть остановлена ​​после инцидента Ауэра, поскольку ситуация уже была слишком плохой и были пострадавшие. Он назвал все мероприятие катастрофой и самой неудобной гонкой DTM за последние 15 лет.

Он подчеркнул, что как только фиксируется подобное событие, нужно немедленно остановить гонку, особенно если люди собираются делать пит-стопы из-за дождя. Как он считает, после одного такого случая следует останавливать гонку и не пускать машины, поскольку поврежденное оборудование пит-стопа могло убить людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в италийском городе Имоле во время гонки на этапе "WorldSSP300" разбился украинский мотогонщик Никита Калинин.