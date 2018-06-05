В Украине во вторник ожидаются грозы но жара не отступит

Синоптики обещают дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы практически на всей территории страны. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха ожидается до 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем потеплеет до 25-27 градусов.

На западе Украины во вторник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-29 градусов.

На севере страны ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 21-28 градусов со знаком плюс.

В центре Украины этой ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 11-18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На востоке страны сегодня также ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-19 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 23 до 29 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

Народный прогноз: 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. На Леонтия кончают посадку огурцов. Наши предки заметили: Много оводов в этот день - к большому урожаю огурцов. Если утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю.